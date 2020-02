Megacycle 03/04/2020

Nos dias 03, 04 e 05 de Abril de 2020, mais um MEGACYCLE ocorrerá em Campos do Jordão. A cidade receberá milhares de motociclistas que subirão a Serra em direção ao evento. O Megacycle estará com muitas novidades para você motociclista, que gosta de passear e conhecer novos locais. Além da confraternização e a possibilidade de rever os amigos, que é o ponto alto do evento, teremos lançamentos de motos e produtos, curso de aperfeiçoamento de pilotagem, test ride, farta gastronomia, também preparamos vários roteiros para você dar uma escapadinha do evento e passear na região.