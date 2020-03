O coral das Meninas Cantoras de Campos do Jordão é uma realização da AMECampos – Associação dos Amigos de Campos do Jordão e foi criado em 2016, com direção artística de Joyce Serafim. Ao todo, são 20 meninas, com idades de 10 a 17 anos. O grupo já se apresentou em diversos lugares, como na Sala São Paulo (São Paulo) e no próprio Auditório Claudio Santoro (Campos do Jordão). Já gravaram um CD, com repertório amplo que vai desde o Hino Nacional Brasileiro a cânones tradicionais, passando por canções do folclore africano e obras de repertório clássico, como Chiquinha Gonzaga. Além disso, também gravaram um vídeo clipe intitulado “Bem-te-vi”, junto ao pianista Fábio Caramuru. Venha conhecer esse trabalho primoroso e valorizar nossas jovens artistas!

Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1.880 – Alto da Boa Vista – Campos do Jordão/SP)

Horário: sábado, das 16h30 às 17h30

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: inteira R$10,00 e meia R$5,00 (estudante e idoso) – política de gratuidade: www.museufelicialeirner.org.br

#SejaSolidário – O participante pode optar por contribuir com a doação de livros infanto-juvenis, que serão utilizados no projeto “A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado”