Presencial – Encontros com Arte: “A vida tem a cor que você pinta”

“A vida tem a cor que você pinta” é uma oficina de arte e de sensibilização que tem por objetivo incentivar as boas relações humanas, a qualidade de vida, o bem-estar individual e coletivo, o autoconhecimento e o fazer artístico. Os participantes irão criar sua própria obra de arte pintando com tinta sobre o papel, vivenciando conhecimentos sobre a utilização das cores, a mistura delas, suas texturas, sua simbologia, o potencial expressivo de cada uma, sua relação com a arte abstrata e com as experiências de vida individuais e coletivas. A oficina também oportunizará momentos de roda de conversa, dinâmica de grupo, apreciação de música ambiente, alongamento e consciência corporal.

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: das 10h às 12h

Limite: 20 pessoas

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: inteira R$15,00 e meia R$7,50 (estudante e idoso) – política de gratuidade: www.museufelicialeirner.org.br