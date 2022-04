52ª Festa da Cerejeira 2022 (4)

O Parque da Cerejeira fica localizado em Campos do Jordão (SP), e possui uma beleza incrível e singular.

O seu Jardim Oriental possui centenas de cerejeiras, que na época da florada (entre julho e setembro) proporcionam um verdadeiro espetáculo da natureza, atraindo milhares de turistas todos os anos.

Compondo a atmosfera oriental do parque, em meio ao jardim encontramos uma réplica da estátua de Buda de Kamakura e uma cascata com lago de carpas. Além disso, o jardim é recheado de pontes e decoração típica do Japão.

Para os mais esportistas, o parque tem também uma trilha com mirante de onde é possível ter uma bela vista dos arredores do parque.

Um parquinho infantil, ótimo para as crianças pequenas, também fica disponível no parque.

Dentro da estrutura do parque há também espaço para cafés e restaurantes, além de barraquinhas com feira de produtos variados. Estes serviços (café, restaurante e feirinha) não são permanentes, portanto, entre aqui para verificar a sua disponibilidade na data que pretende visitar o parque.