Exposição Virtual – Museu desconhecido: Cores e Formas da Natureza

As cores e as formas presentes no fragmento de Mata Atlântica, onde estão localizados o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, revelam a riqueza dos detalhes e da diversidade ambiental da Serra da Mantiqueira. A exposição virtual “Museu Desconhecido: Cores e Forma da Natureza” apresenta uma seleção de espécies nativas e não-nativas que foram identificadas nos jardins dos espaços culturais e também na Mata de Araucárias que os rodeiam. Essa exposição torna-se, então, um convite para adentrar ao universo ambiental do Museu e Auditório e descobrir as belezas deste mundo desconhecido.

Local: https://www.museufelicialeirner.org.br/

Data: 29/04/2022, sexta-feira, às 18h