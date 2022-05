Arte no Outono – Campos: Cores & Cantos – Gal Costa

Para encerrar a série com estilo, Gal Costa, um dos grandes nomes da música brasileira, traz á cidade mais alta do Brasil a turnê As Várias Pontas de Uma Estrela!

Momentos de emoção e sensibilidade estarão garantidos na cidade mais alta do Brasil, aproveite!

Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão (SP)

Entrada: R$ 80 inteira e R$ 40 meia

*Fique atento para a abertura de vendas de ingressos no www.sympla.com.br

Informações: (12) 3662.6000