Férias no Museu: Bicho de Folhas (1)

A primavera, estação mais florida do ano, traz um novo clima e uma paisagem cheia de cores, vida e flores para a Serra da Mantiqueira, após meses de frio e geada. Desta forma, o setor educativo do Museu e Auditório propõe para o público a construção de animais e insetos usando folhas e flores caídas de árvores. A atividade tem o objetivo de conscientizar os alunos das estações do ano, bem como refletir sobre as mudanças climáticas cada vez mais acentuadas em virtude dos altos índices de poluição e problemas ambientais. Vagas: 10 pessoas