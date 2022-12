Férias no Museu: “Brincando com as Notas Musicais” (1)

Nessas férias, que tal aprender a reconhecer as notas musicais? Esse é o objetivo da oficina “Brincando com as notas musicais”, promovida pelo núcleo educativo do Museu e Auditório. Venha participar dessa atividade lúdica e muito divertida! Vamos utilizar o kit (Boomwhacker) que permite tocar diversas canções.

Vagas: 10 pessoas