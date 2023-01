Férias no Museu: Contação de História “Alafiá, a Princesa Guerreira” de Sinara Rubia, com Monica Saturnino

A história de “Alafiá, a princesa guerreira” seria mais uma história de uma princesa africana que veio capturada para o Brasil, escravizada, e quando cresceu fugiu para encontrar os seus, tornando-se uma forte guerreira e lutando bravamente pela sua liberdade e a de seu povo… Ela é tudo isso e muito mais! É também amor, festa, alegria, união, lembrança e todas as outras felicidades de quem tem em suas raízes bases fortes, capazes de transformar suas vidas e de todos que estão ao seu redor. Monica Saturnino tem formação de inspiração Griot e agrega ao trabalho o contato com os livros. Em suas intervenções costuma levar obras que ficam à disposição das pessoas, sendo este um momento lúdico de interação com as narrativas.