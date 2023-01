Férias no Museu: Marieta, A Mulher que Queria ser Imortal!, com Edu Lourenço

O texto original de Talits Domingos conta a historia de Marieta, a mulher que queria ser imortal. Por ser a ultima de sua linhagem, Marieta é criada como num casulo de proteção, sem amigos, com medo de tudo, inclusive da Morte. Certo dia, a mulher decide construir um palacete de pedras, onde imagina que, assim, ficara protegida e livre todo mal, mas a partir daí desenrola-se uma trama que fala sobre as “coisas da vida e nossas perdas”, de forma lúdica e sensível. A contação da historia fica por conta de Edu Lourenço, envolvendo o publico, já no inicio pelo tema de sua autoria, “Suíte para Marieta – suíte em Ré maior em três movimentos”. Diversão e encantamento com um tema sensível que todos se identificam por alguma questão. O e-book pode ser baixado gratuitamente.