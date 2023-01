Férias no Museu: Oficina de Alongamento Solo (3)

Os participantes aprenderão técnicas de alongamento no solo e respiração que podem ser utilizadas no seu cotidiano, para a criação de um novo hábito, buscando uma melhora na sua saúde mental e física, em uma oficina que falará de autocuidado, mostrando a importância da respiração e de estar no momento presente. Após os alongamentos dinâmicos e as técnicas de respiração, será disponibilizado para os participantes um e-book com 10 alongamentos para iniciar o dia. Vagas: 10 pessoas