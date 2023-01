Férias no Museu: Quilling (4)

No período mais aguardado do ano, o setor educativo oferece uma agenda especial para o programa Férias no Museu. A oficina de “Quilling” consiste no processo de conceber figuras e desenhos a partir de tiras de papéis coloridos, que estão enroladas e modeladas para dar efeito de movimento, dimensão e delicadeza. O objetivo é trabalhar essa arte como terapia, estimulando a concentração, atenção, foco, imaginação e a criatividade, sendo uma ferramenta importante para o desenvolvimento dos nossos processos emocionais. Vagas: 10 pessoas