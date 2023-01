Férias no Museu: Vamos pro Jazz

Formado em 2021, o quarteto Vamos Pro Jazz é composto por músicos incansáveis que buscam através do jazz e da música instrumental brasileira colocar suas impressões dentro do mundo. O quarteto toca grandes clássicos do jazz, da música brasileira e também tem um grande espaço para o novo, com composições próprias que exploram e fundem estilos como o jazz, maracatu, baião e samba. Com qualidade ímpar de execução, o grupo propõe ao ouvinte uma viagem musical com muito bom gosto.