Circo Balão Mágico 2025

16 out - 2025 • 13:00 > 19 out - 2025

Local: Ao lado do Portal da Cidade

SUCESSO ABSOLUTO EM CAMPOS DO JORDÃO! 

O Circo Balão Mágico chegou trazendo muita diversão, emoção e magia para toda a família! 
Venha viver essa experiência incrível com atrações de tirar o fôlego, personagens encantadores e um show que está conquistando a cidade! 

Instalado ao lado do Portal da Cidade
Quinta e Sexta às 20h30 | Sábado e Domingo às 16h, 18h e 20h30

Garanta já seu ingresso em: 👉 circobalaomagico.com.br
Mulheres, crianças e estudantes pagam apenas R$10 no setor L (somente no site)!
Promoção válida somente para quinta-feira!

Links Patrocinados

Pousada Campos de Provence
Uma Pousada Especial localizada em Capivari a 4 quadras do Centrinho Turístico. Ofere...
Pousada Grandchamp
Localizada em uma das melhores regiões de Campos do Jordão na Vila Capivari, a Pousad...
Pousada das Hortensias
Referência em hospedagem com charme e aconchego em Campos do Jordão, a Pousada das Ho...