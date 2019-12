Como é o Clima no Verão em Campos do Jordão? O que levar na mala?

As mudanças repentinas de clima são comuns de acontecer. Muitas vezes o dia pode iniciar com sol forte, depois cair uma chuva e em seguida aparecer neblina e um pouco de frio.

Muita gente diz que Campos do Jordão tem as 4 estações do ano no mesmo dia. No verão isso é bastante comum.

Portanto outra dica é acompanhar a previsão do tempo com a menor antecedência possível.

Assim fica mais fácil prever a temperatura e acertar no look do verão na montanha.