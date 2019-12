Férias de Verão: Veja a Programação Cultural do Museu Felícia em Campos do Jordão

Confira os detalhes do projeto Férias no Museu e programe-se para curtir o verão em Campos do Jordão:

Quinta, 2 de Janeiro de 2020

Moldando Expressões

Nesta oficina os participantes poderão conhecer um pouco sobre a história da artista Felícia Leirner e algumas técnicas de escultura para, então, trabalhar com os materiais oferecidos: argila, biscuit e sabão, tendo a oportunidade de fazer a sua própria obra. Venha se desafiar a começar um ano diferente e mais divertido!

Horário: às quintas-feiras, das 16h às 17h

Sexta, 3 de Janeiro de 2020

Férias no Museu: Jogos do Museu

Às sextas-feiras do mês de janeiro serão recheadas de jogos sobre o museu. Os participantes poderão montar quebra-cabeças de esculturas, pintar desenho de obras, se aventurar em caça-palavras, além de conhecer mais sobre a trajetória da escultora por meio de um jogo super divertido. Venha aprender novas coisas e se divertir em família!

Horário: às sextas-feiras, das 11h às 12h e das 16h e das 17h

Férias no Museu: Folia de Reis Luz de Belém

A Folia de Reis Luz de Belém, de São Bento do Sapucaí-SP, foi organizada pelo artista Fábio Miguel e moradores do município, em 2015. Desde então, de 24 de dezembro a 6 de janeiro, caminha pelas ruas da cidade entoando louvores ao Menino Deus, passando pelas casas e presépios com música, danças e cantorias. A Folia de Reis, ou Reisado, é uma manifestação religiosa popular comemorada no dia de Santos Reis, 6 de janeiro, e representa a passagem dos Reis Magos Baltazar, Belchior e Gaspar, em visita ao menino Jesus. Aproveite para conhecer mais sobre a cultura do nosso país e entender nossas origens, se divertindo com a gente!

Horário: sexta-feira, das 16h às 17h

Sábado, 4 de Janeiro de 2020

Férias no Museu: Flâmula – Um Recado para Meu Monstro

Qual é o seu maior monstrinho? Em que ele te atrapalha? E se você pudesse conversar com ele, o que você diria? Venha criar uma flâmula para seu monstrinho e deixar registrado nela aquilo que gostaria de dizer para ele do seu jeitinho. A artesã e psicóloga Nayara Flôr é a responsável por conduzir essa ação que, com toda a certeza, vai te fazer começar o ano com as energias renovadas! Não perca!

Horário: sábado, das 15h às 17h

Vagas: limite de 12 pessoas

Informações: (12)3662-6000 ou pelo e-mail [email protected]

Domingo, 5 de Janeiro de 2020

Férias no Museu: As Peripécias do Mímico Andarilho

Na programação de férias, Museu e Auditório recebem o Mímico Andarilho. Com sua mala cheia de histórias e romantismo ele cria uma relação com o público por meio da insinuação do “pedido de colaborações”, realizando números de pantomima interativos usando como estímulo objetos que extrai da sua mala (um globo terrestre inflável, um quadro de Charles Chaplin e seu “Carlitos”, um quadro de um halterofilista…). Carlos Javkin conduzirá essa “brincadeira” com muita alegria e descontração! Traga a família toda!

Horário: domingo, das 11h às 12h

Entrada: gratuito

Terça. 7 de Janeiro de 2020

Férias no Museu: Caça ao Tesouro Ambiental

Nesta ação, os visitantes serão convidados a participar de uma caçada um pouco diferente: os tesouros são a própria natureza e a descoberta são novos motivos para contribuir com a preservação do meio ambiente. Aproveite a oportunidade para se reconectar com o ecossistema e iniciar o novo ano com ótimas energias!

Horário: às terças-feiras, das 16h às 17h

Quarta, 8 de Janeiro de 2020

Férias no Museu: Auditório e suas Curiosidades

Você sabe em que ano foi construído o Auditório Claudio Santoro? Sabe quem foram os arquitetos? Essas e outras curiosidades serão contadas em uma visita focada em conhecer características que tornam o local muito especial. Aproveite para se divertir aprendendo coisas novas e entendendo o nosso patrimônio!

Horário: às quartas-feiras, das 11h às 12h

Férias no Museu: Confecção de Instrumentos Musicais

Utilizando materiais recicláveis, os participantes dessa ação confeccionarão instrumentos musicais de forma sustentável, e, ao final, aprenderão algumas formas simples de acompanhamentos. Traga a família toda e comece o ano com um novo e divertido aprendizado!

Horário: às quartas-feiras, das 16h às 17h

Quinta, 9 de Janeiro de 2020

Sexta, 10 de Janeiro de 2020

Férias no Museu: Caipiras desde Cabral – A História da Música Caipira

Museu e Auditório recebem a apresentação musical “Caipiras desde Cabral – A História da Música Caipira”, do Grupo Dedinho de Prosa, que tem por objetivo homenagear e manter viva a história da música caipira e sua influência na vida e no cotidiano brasileiros. De forma cronológica, o grupo apresenta histórias, causos e canções que ajudam a contar desde a chegada dos portugueses até os dias atuais, passando pelas festas religiosas, as décadas de ouro de 1930 a 1960, as duplas famosas, causos e lendas que permeiam a viola caipira e os violeiros. Venha saber mais sobre a nossa cultura e se divertir de montão!

Horário: sexta-feira, das 16h às 17h

Sábado, 11 de Janeiro de 2020

Férias no Museu: Encantadores de Fuleirinhos

Vamos fazer as pazes com nossos monstros? A Oficina Encantadores de Fulerinhos, conduzida pela artesã e psicóloga Nayara Flôr, proporcionará a criação de dedoches que permitirão aos participantes compreender o seu papel ao cuidar dos próprios sentimentos e emoções. Uma ação muito divertida e profunda que vai te fazer começar o ano com novas energias e perspectivas! Não perca!

Horário: sábado, das 15h às 17h

Vagas: limite de 15 pessoas

Domingo, 12 de Janeiro de 2020

Férias no Museu: História do Boi Encantado

Vamos conhecer a história do Boi Encantado? O espetáculo da Cia Griot apresenta por meio do teatro popular a origem do Auto do Bumba-Meu-Boi, festejo do Norte e Nordeste do Brasil. À medida que se dá o relato, o público se envolve no clima da própria festa aprendendo os ritmos e as toadas. Uma oportunidade única de conhecer essa faceta da nossa cultura e se divertir muito com o boi!

Horário: domingo, das 11h às 12h

Entrada: Gratuita

Terça, 14 de Janeiro de 2020

Quarta, 15 de Janeiro de 2020

Ensaio Aberto: Musical Os Pastorinhos de Fátima

O Ensaio Aberto Musical Os Pastorinhos de Fátima oferece ao público a oportunidade de vivenciar as técnicas de interpretação e preparo da “Companhia Um Ato”.

Horário: quarta-feira, das 14h às 17h30

Férias no Museu: Confecção de Instrumentos Musicais

Utilizando materiais recicláveis, os participantes dessa ação confeccionarão instrumentos musicais de forma sustentável, e, ao final, aprenderão algumas formas simples de acompanhamentos. Traga a família toda e comece o ano com um novo e divertido aprendizado!

Horário: às quartas-feiras, das 16h às 17h

Quinta, 16 de Janeiro de 2020

Sexta, 17 de Janeiro de 2020

Férias no Museu: Eu sou o Samba

“Eu sou o Samba” apresentará desde o samba de raiz até os contemporâneos, trazendo um repertório recheado de cultura e história do gênero nacional. Serão apresentados a origem e também as repercussões e percussões atuais desenvolvidos no sudeste do país. Desde Pixinguinha a Vinicius de Morais, você terá um panorama divertido e feliz de nossa cultura! Não perca! Falta falar do grupo. Logo terei as informações.

Horário: sexta-feira, das 16h às 17h

Sábado, 18 de Janeiro de 2020

Férias no Museu: Livro Brinquedo

A oficina Livro Brinquedo é uma atividade livre, que propõe o desenvolvimento de “livros brinquedos” por crianças, adultos e idosos. A ação é proposta pelo Coletivo Contracouchê e conduzida pelo artista visual Cleber Alexsander. Os participantes aprenderão de maneira lúdica e ágil a entender e produzir os mecanismos de um livro-objeto ou livro de artista, que pode ser lido e brincado tanto por leitores alfabetizados como não alfabetizados. Você não vai querer perder, né? Traga a família toda para essa grande brincadeira!

Coletivo Contracouchê: é um coletivo de artistas que busca criar oportunidades para jovens talentos. Iniciou suas atividades em 2014 e, no mesmo ano, foi contemplado com o edital PROAC de Livros de Artista. Com o financiamento, desenvolveu o projeto QU4TRO PONTOS – uma residência para jovens artistas.

Horário: sábado, das 15h às 17h

Musical Os Pastorinhos de Fátima

O Musical Os Pastorinhos de Fátima representa e encena fatos históricos, ocorridos em 1917, por três crianças que afirmam ter visto a Virgem Maria rezando em cima de uma azinheira num campo aberto, todos os dias entre maio e outubro daquele ano. A peça é uma produção da Companhia Um Ato em comemoração aos 90 anos da Paróquia Santa Teresinha, de Campos do Jordão, com texto, músicas e arranjos de Iago Nogueira.

Horário: sábado, das 20h às 21h30

Domingo, 19 de Janeiro de 2020

Férias no Museu: Menina – Passara “O voo de uma Surda em Busca de seu Lugar”

Nasceu menina-pássara. Sem asas, sem bico, sem penas. Não canta nem voa, fica muda em seu canto. Diferente de todos, sai em busca por um lugar que seja seu, um nome que lhe pertença e uma identidade para sua língua. Em sua trajetória encontra vários pássaros, únicos, diferentes, em extinção. E ela, será que é pássaro? Será que vai mudar? Inspiradas no livro “O grito da gaivota”, de Emmanuelle Laborit, o grupo êBA criou essa aventura, na qual som e silêncio dialogam para a construção de um momento lúdico, cheio de brincadeiras e recursos visuais para quem ouve com os ouvidos e com os olhos também. Venha conhecer um jeito inusitado e inclusivo de contar histórias para TODOS!

Horário: domingo, das 11h às 11h30

Terça, 21 de Janeiro

Quarta, 22 de Janeiro de 2020

Férias no Museu: Confecção de Instrumentos Musicais

Utilizando materiais recicláveis, os participantes dessa ação confeccionarão instrumentos musicais de forma sustentável, e, ao final, aprenderão algumas formas simples de acompanhamentos. Traga a família toda e comece o ano com um novo e divertido aprendizado!

Horário: às quartas-feiras, das 16h às 17h

Quinta, 23 de Janeiro de 2020

Sexta, 24 de Janeiro de 2020

Férias no Museu: Duo Rios Araújo

O Duo Rios-Araújo foi criado em 2017 pela violinista mineira Geiciane Rios e pelo violonista paulista Adailson Araújo. Nesta sexta-feira, a dupla apresentará um repertório original e transcrições de obras diversas para violino e violão, concomitantemente ao pôr do sol, ao ar livre, no mirante do Museu. O repertório permeia a valorização e pesquisa da música popular e erudita latino-americana, sem abandonar o tradicional consagrado para essa formação. Em 2018, o duo participou da 56ª Edição do Festival de Música de Câmara Villa Lobos e também do VIII Concurso de Música de Câmara, ambos realizados no Rio de Janeiro. Uma experiência certamente inesquecível!

Horário: sexta-feira, das 16h às 17h

Sábado, 25 de Janeiro de 2020

Férias no Museu: Oficina de Biocosméticos

Que tal aprender a fazer o seu próprio aromatizador de ambientes? A ideia do “faça você mesmo” é a de utilizar matérias-primas simples e naturais, que custam pouco e são fáceis de encontrar. Além de preservar o meio ambiente, a proposta também contempla o cuidado com a saúde, pois ao produzir seus produtos, você saberá exatamente o que contém em seu potinho! Ao final da oficina, os participantes levarão para casa os cosméticos naturais produzidos pelas próprias mãos. Ivy Chiarelli é a especialista que conduzirá a ação. Não vai perder essa oportunidade, né?

Horário: domingo, das 11h às 13h

Vagas: até 20 participantes

Domingo, 26 de Janeiro de 2020

Férias no Museu: Oficina de Aromaterapia

Que tal aprender a fazer o seu próprio aromatizador de ambientes? A ideia do “faça você mesmo” é a de utilizar matérias-primas simples e naturais, que custam pouco e são fáceis de encontrar. Além de preservar o meio ambiente, a proposta também contempla o cuidado com a saúde, pois ao produzir seus produtos, você saberá exatamente o que contém em seu potinho! Ao final da oficina, os participantes levarão para casa os cosméticos naturais produzidos pelas próprias mãos. Ivy Chiarelli é a especialista que conduzirá a ação. Não vai perder essa oportunidade, né?

Horário: domingo, das 11h às 13h

Entrada: gratuito

Vagas: até 20 participantes

Terça, 28 de Janeiro de 2020

Quarta, 29, de Janeiro de 2020

Férias no Museu: Confecção de Instrumentos Musicais

Utilizando materiais recicláveis, os participantes dessa ação confeccionarão instrumentos musicais de forma sustentável, e, ao final, aprenderão algumas formas simples de acompanhamentos. Traga a família toda e comece o ano com um novo e divertido aprendizado!

Horário: às quartas-feiras, das 16h às 17h

Quinta, 30 de Janeiro de 2020

Sexta, 31 de Janeiro de 2020

