Ópera de Natal é atração no Auditório neste sábado em Campos do Jordão

Traduzida para o português, a ópera de Gian Carlo Menotti conta a história de um menino aleijado que vive com sua mãe num casebre, à beira da estrada de Belém.

E em uma noite, enquanto toca sua flauta e admira o céu, o menino vê uma estrela cadente. Sua mãe, preocupada por não terem nem mesmo pão, não acredita, porém o menino insiste em sua esperança.

Ambos são então surpreendidos pela visita de três reis, que pedem um lugar para descanso, antes de prosseguirem viagem para encontrar um outro menino, que tem o mar e as estrelas em suas mãos. Uma linda surpresa acontece.

O espetáculo é produzido pela Ópera Studio do Vale. O trabalho é composto pela Camerata Movidos à Corda, de Taubaté, o Coro Contraponto, de São José dos Campos, as Meninas Cantoras de Campos do Jordão e a Cia Lua Bailarina, de Caçapava.

A coreografia é da professora Denise Almeida. Já a direção musical tem o trabalho da Maestrina Juliana Christmann. E a direção cênica e geral da professora mezzo-soprano Mere Oliveira.