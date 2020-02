Exposição Móveis, Modos e Modas acontece no Palácio Boa Vista em Campos do Jordão

Programe-se

Exposição Móveis, Modos e Modas

Período: Entre 21 de fevereiro a 26 de abril de 2020

Local: Palácio Boa Vista

Endereço: Avenida Adhemar de Barros, 3.001, Alto da Boa Vista – Campos do Jordão

Visitas: de quarta-feira a domingo, das 10h às 12h, com permanência até as 12:30, e das 14h às 17h, com permanência até as 17:30.

Todas as visitas são acompanhadas por educadores.

Entrada gratuita.