12 Hotéis e Pousadas com Vagas para o Feriado de 7 de Setembro em Campos do Jordão.

Já estamos chegando ao fim do mês de Agosto de 2020, e logo no inicio do mês de Setembro teremos um feriadão, o feriado de 7 de Setembro. Que tal aproveitar e se programar para visitar Campos do Jordão?

Separamos uma seleção de 12 Hotéis e Pousadas com vagas para o feriado que irá cair em uma segunda-feira, porém, o período levado em consideração para a pesquisa dos preços compreende de 04/07/2020 à 07/04/2020 (3 diárias).

Essa seleção levou em consideração 3 critérios básicos: 1º) hotéis e pousadas com vagas, 2º) diárias com café da manhã incluso, e 3º) nota acima de 9, segundo avaliações no site booking.com

Por questão editorial, estamos apresentando apenas os 12 primeiros resultados de um total de 65 acomodações que apareceram nos resultados na data da publicação da matéria.

Para os interessados, recomendamos que sejam rápidos, pois a disponibilidade dos hotéis e pousadas podem oscilar, principalmente nesse momento em que praticamente tudo já está aberto na cidade.