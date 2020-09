Faça um Passeio Virtual pelo Museu Felícia Leirner e Auditório em Campos do Jordão

Ainda fechados conforme determinação do Governo do Estado de São Paulo, o Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro, sem dúvida alguma são atrativos turísticos que não podem faltar no roteiro de quem visita Campos do Jordão.

Pensando justamente em disponibilizar acesso ao vasto e amplo acervo reunidos no espaço de 35 mil m², agora é possível fazer uma Visita Virtual por meio de imagens de 360 Graus ao Museu e Auditório.

A visita virtual permite a visualização completa de ambientes, em qualquer direção, a partir de um ponto fixo de observação. Divirta-se com essa fascinante experiência, visitando o museu online.