Soprano Francielle de Barros é a Atração Toriba Musical deste Sábado

Hotel mais musical de Campos do Jordão, o Toriba tem no próximo sábado 22 de Agosto mais uma apresentação musical. A atração é a soprano Francielle de Barros. Acompanhada pelo pianista Antonio Luiz Barker, diretor artístico do projeto Toriba Musical, a cantora faz recital lírico às 16h30, ao ar livre, junto aos magníficos jardins do hotel, na área do Belvedere, local que oferece belas vistas das paisagens da naturais da Serra da Mantiqueira.

Entre os destaques do programa estão “Papagaio azul”, de Edmundo Villani-Côrtes, “Quando m’en vo'”, da ópera La Bohème, de Giacomo Puccini; e “I dreamed a dream”, do musical Les Miserables, de Claude-Michel Schönberg.

Francielle de Barros iniciou seus estudos musicais no Conservatório Municipal de Patos de Minas, MG, e bacharelou-se em Canto pela Universidade Federal de Uberlândia. Realiza constantemente recitais e concertos, tendo já cantado obras como “Carmina Burana” de Carl Orff, “Cantata BWV 150” de J.S. Bach, “Stabat Mater” de Pergolesi e “Missa de Réquiem” de Pe. José Maurício Garcia. Participou de montagens das óperas “La traviata” de Verdi, “Suor Angelica” de Puccini, “L’elisir d’amore” de Donizetti e “Così fan tutte” de Mozart.

Atualmente integra o Coro Acadêmico da OSESP-Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.