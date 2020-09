Campos do Jordão está entre as 10 cidades com mais reservas hoteleiras no Brasil

Essas 20 cidades concentram 55,64% de todas as reservas geradas no Brasil pela plataforma Omnibees na última semana de agosto (além de 71,48% de todas as pesquisas por hotel realizadas no mesmo período).

São Paulo está liderando o ranking, com uma concentração de 8,12% das reservas do Brasil, porém, ainda está no patamar de 34,79% em relação à sua semana de pico de 19 de janeiro. Campos do Jordão aparece em 9 Lugar no Ranking, a frente de cidades como Natal, Belo Horizonte e Recife.

Com 2,41% de participação no total das reservas efetuadas dentro da plataforma, na última semana de agosto de 2020, Campos do Jordão teve um volume de cerca de 5.465.327 de consultas no período analisado, com uma antecedência média de 20 dias para as reservas feitas na plataforma.