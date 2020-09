O Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro Estão Abertos

O Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, instituições da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, geridas pela ACAM Portinari Portinari, serão reabertos para o público neste sábado (5), a partir das 9h. Após quase seis meses fechados, devido à pandemia do novo coronavírus, os equipamentos retomarão a visitação com capacidade reduzida para 60% e tempo de permanência restrito.

Para o passeio cultural será solicitado ao público a utilização de máscaras (obrigatório), distância de 2 metros entre as pessoas, respeito à capacidade máxima de cada ambiente e aos horários de saída, seguir o percurso orientado pelos funcionários e atenção às lixeiras especificas para descarte de máscaras e lenços.

A fim de evitar aglomerações e preservar a saúde da equipe e visitantes, as atividades educativas e culturais permanecem on-line. Nesta sexta-feira (4), por exemplo, tem a ação para professores Poesia Para Todas as Idades, que busca sensibilizar as pessoas para o lado poético, propondo que façam suas próprias representações dos poemas de Felícia Leirner e de Cecília Meireles.

Sábado (5) é dia de conferir o vídeo de Gustavo Falsetti, formado em Ciências Sociais e especializado em indigenismo. Ele falará sobre a maior floresta tropical do mundo e os desafios de preservação. No feriado da próxima segunda-feira (7), a família poderá se reunir para participar de uma oficina educativa sobre a brincadeira da amarelinha. A educadora Roseli ensinará uma adaptação que utiliza as mãos, o que ajuda no conhecimento de direção, além de auxiliar a coordenação motora e o equilíbrio.

Na quarta-feira (9) tem mais uma edição do Família Legal, que será mediada pela estagiária de educação, Nicoli Pereira. Ela vai propor que as crianças construam seu próprio livro coletando materiais encontrados na natureza e desenhando e relatando suas observações.

Quem está convidado para a oficina de 11 de setembro, sexta-feira, são os idosos. O vídeo Desenho com palitos de sorvete ensinará algumas possibilidades de criação com palitos para estimular a coordenação motora por meio da pintura com guache e a criatividade na escolha das cores, além disso desenvolver a criatividade para elaborar desenhos e trabalhar habilidades cognitivas, como a atenção, o pareamento de cores e quantidades, a organização e a imaginação.

No domingo (13), um vídeo fará a tradução em Libras da música “Paciência”, do Lenine. A dinâmica tem como objetivo ampliar a ligação com a comunidade surda e salientar a importância da inclusão.

Todas as atividades estarão disponíveis pelas redes sociais (Facebook e Instagram – @museufelicialeirner) e, também, na página especial da programação do #CulturaEmCasa: www.museufelicialeirner.org.br/culturaemcasa.

Ingressos:

Inteira = R$10,00 por pessoa ( compre online )

Meia = R$ 5,00 por pessoa ( compre online )

Formas de pagamento

Dinheiro, Cartão de Crédito/Débito ou Vale Cultura (não aceitamos cheques)