Rodovia que liga a Campos do Jordão está com movimento menos intenso nesta manhã de 6 de Setembro de 2020

Após um sábado de movimento intenso na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, principal rodovia que liga a Campos do Jordão, as imagens ao vivo disponibilizadas pelo Departamento de Estradas e Rodagem, apresentam um movimento mais tranquilo.

Muita gente veio curtir o Feriado de 7 de Setembro 2020 em Campos do Jordão, o feriado que cai na segunda-feria, contribuiu para um fim de semana prologando, o que fez muita gente subir a serra já na sexta-feira, trazendo um grande movimento para a cidade.

Com a quarentena sendo prorrogada até o dia 19 de Setembro, e Campos do Jordão permanecendo na fase 3 (Amarela) no Plano São Paulo, faz com que grande parte dos estabelecimentos e atrativos da cidade estejam abertos e possam receber público de maneira controlada, respeitando os devidos protocolos sanitários.

O horário de funcionamento permanece o mesmo conforme decreto municipal. As Lojas e comércio: Todos os dias – 10h às 18h – Parques e pontos turísticos: Todos os dias – 10h às 17h e Restaurantes: Seg a sex – 11h às 15h e 18h às 22h – Sáb, dom e feriados – 12h às 16h e 18h às 22h

A novidade para fim de semana desse feriado prolongado de 7 de setembro de 2020, foi a reabertura do Museu Felícia Leirner e do Auditório Cláudio Santoro, atrativos culturais que possuem grande procura por quem visita Campos do Jordão.

Uma outra novidade, foi o primeiro voo de balão realizado pelo Tarundu após a reabertura, com decolagem do parque, o voo percorreu o vale do baú e do lajeado.