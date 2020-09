Toriba tem intensa programação musical na semana da pátria

O Toriba, o hotel mais musical de Campos do Jordão, tem uma intensa programação musical no fim de semana prolongado da Semana da Pátria.

Serão várias apresentações a partir da próxima sexta-feira, a maior parte delas realizada às 19 horas na Sala da Lareira – o coração musical do Toriba. Adicionalmente, em dias de tempo bom poderão ser também agendadas mini apresentações à tarde, ao ar livre, em meio aos magníficos jardins do hotel.

Na sexta-feira, 4 de Setembro, o duo formado por Daniel Guimarães, violino, e Antonio Luiz Barker, piano, faz duas apresentações – às 19h na Sala da Lareira e às 20h30 no Toribinha Bar & Fondue. O repertório, bem variado e todo bem brasileiro, vai de choros clássicos a releituras de peças de Villa-Lobos.

No sábado, 5 de Setembro, dois dos participantes do 18º Festival Callas – Concurso Brasileiro de Canto fazem no Toriba as primeiras apresentações públicas depois da competição – que neste ano foi realizada de forma remota, pela internet.

Sávio Faschet, premiado como o melhor contratenor do concurso, e a soprano Ludmilla Thompson, uma das finalistas, serão acompanhados ao piano por Marco Bernardo. No programa, os dois cantores vão se alternar interpretando árias de óperas de Handel, Vivaldi, Mozart, Gluck e Rossini. E, para finalizar o recital, vão cantar juntos “Pur ti miro”, dueto da ópera L’incoronazione di Poppea, de Monteverdi.

No domingo, 6 de Setembro, a atração é a pianista Eudóxia de Barros. A grande dama do piano brasileiro volta ao Toriba para uma apresentação que tem peças emblemáticas de Haydn, Liszt e Beethoven e, na sequência, uma coleção de peças de compositores brasileiros, entre eles Osvaldo Lacerda, Eduardo Souto, Ernesto Nazareth e Zequinha de Abreu. Fechando o programa, ela vai interpretar a célebre e dificílima “Grande Fantasia Triunfal sobre o Hino Nacional Brasileiro”, obra para piano escrita no Rio de Janeiro em 1869 pelo compositor americano Louis Gottschalk.

Na segunda-feira, 7 de Setembro, estará na Sala da Lareira para um recital solo o pianista Antonio Luiz Barker, o diretor musical do programa Toriba Musical. No programa, obras de compositores brasileiros populares e eruditos.