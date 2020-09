Você conhece o Mini Bar Jaguaribe e o Restaurante Roda de Carroça em Campos do Jordão?

Restaurante Roda de Carroça

Em anexo ao Mini bar, está o restaurante Roda de Carroça, que oferece diversas opções em seu cardápio, são pratos a la carte, pratos feito e em breve serviço de self-service, com aquele tempero caseiro e tudo bem baratinho, um prato feito sai a partir de R$ 14,50.

O lugar é novinho, as instalações rústicas, com fogão a lenha e decoração de roça, nos lembram dos restaurantes típicos que encontramos nas cidades mineiras. Um ambiente agradável e sugestivo para as refeições do dia a dia, com um preço justo em Campos do Jordão.

Telefone: (12) 99743-0545 (peça o seu delivery)