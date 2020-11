Empresas de Campos do Jordão se reúnem para Ação Circuito das Árvores Natalinas

Neste ano, a programação de Natal ganhou novos reforços: a adesão dos empresários num projeto que irá instalar na Praça Pinho Bravo, 175 árvores de Natal.



Cada uma das árvores, com dois metros, foi patrocinada por uma empresa que a está decorando com temas natalinos. Algumas irão promover uma ação temática do seu negócio, decorando a árvore com motivos que lembrem a sua atuação.

A iniciativa foi da empresária e ex-secretária de turismo Glória Alvarez Bravin e contou com a ajuda da empresária Lívia Magalhães. A ação vai além de um projeto de decoração, promovendo uma confraternização entre os empresários que estão fazendo a decoração das suas árvores.

“Esse movimento de montar a árvore de natal em comunidade, vem de uma tradição alemã e será uma ação positiva e de união, para a retomada total do turismo, no pós pandemia”, afirma a empresária que é uma entusiasta do turismo natalino e manteve, durante anos, a Vila de Natal na cidade.

A abertura do circuito das Árvores Natalinas será em 20 de Novembro de 2020.