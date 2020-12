Tour Virtual Noturno por Campos do Jordão em 18 de Dezembro de 2020

Aproveitamos a noite desta sexta-feira, 18 de Dezembro de 2020 para percorrer as principais avenidas de Campos do Jordão, com o objetivo de mostrar um pouco de como está a cidade durante esse natal de 2020. O percurso se iniciou na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro um pouco antes da chegada ao Portal da Entrada de Campos do Jordão.

Durante o trajeto que foi do Portal de Campos do Jordão até ao bairro de Vila Capivari, fomos interagindo e respondendo diversas dúvidas dos nossos seguidores, além de guiar e apresentar os principais bairros e atrativos existentes no percurso, na live falamos sobre as restrições sanitárias existentes e sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos.

Como ponto alto do Tour Virtual por Campos do Jordão, tivemos a oportunidade de transmitir imagens da Roda Gigante, um novo atrativo do Parque Capivari. Nosso tour teve duração de quase uma hora e em poucos minutos já alcançava mais de 4.000 visualizações, demonstrando o interesse daqueles que desejam visitar e saber mais sobre a cidade.

Assista nossa transmissão abaixo: