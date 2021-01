Decoração do Natal em Campos do Jordão deve permanecer até o dia 10 de Janeiro de 2021

Quem estiver programando para visitar Campos do Jordão nesses próximos dias poderá ter a oportunidade ainda de ver a cidade toda decorada e iluminada.

Aos poucos as decorações devem deixar de encantar a cidade com a expectativa de retornar no fim de 2021.

No próximo domingo (3) será o último dia do circuito das árvores natalinas, localizadas na praça Pinho Bravo, contou com mais de 180 árvores, as quais foram decoradas por um grupo de empresários da cidade e abrilhantaram o Natal 2020 em Campos do Jordão, além de atrair inúmeros turistas, que puderam registrar momentos mágicos no local.