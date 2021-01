Museu Felícia Leirner tem programação especial para as Férias de Verão

Suas férias de verão em Campos do Jordão podem ficar repletas de cultura e natureza.

Neste mês de janeiro, o Museu Felícia Leirner recebe presencialmente o público e também promove ações virtuais de música e contação de histórias.

No Museu Felícia Leirner, o visitante encontra belos jardins, que são cercados por lindas obras de arte e muita informação.

O passeio é ideal para toda família, que pode caminhar por uma ampla área, que inclui calçadas cercadas de muito verde e ar puro. Além de um extenso gramado natural.

As obras da artista Felícia Leirner estão harmoniosamente em sintonia com meio ambiente, refletindo uma atmosfera de paz e tranquilidade.

Passeio presencial



Neste período, o Museu funciona em horário de operação especial: de terça a domingo das 10h às 16h. Sempre seguindo os protocolos de segurança, que incluem o uso de máscaras e o distanciamento social.

Açao Virtual



Para quem quer curtir atrações culturais sem sair de casa, o museu criou a Ação Virtual Férias no Museu.

Este programa é realizado duas vezes ao ano no período das férias escolares, prevendo a realização de ações educativas e culturais para atender públicos de todas as idades. Nesta edição de janeiro, as ações serão virtuais e também levam o nome de Diversão em Casa.

Desta forma, o público pode assistir às apresentações artísticas pelas redes sociais do Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro com acesso gratuito:

Instagram:@museufelicialeirner

Facebook: www.facebook.com/museufelicialeirner

Twitter: www.twitter.com/mfelicialeirner

Mais informações: (12) 3662-6000

Confira a programação da Ação Virtual Férias no Museu

Domingo, 17 de Janeiro, 11h

Duo Rios Araújo

O Duo Rios-Araújo foi criado em 2017 pela violinista mineira Geiciane Rios e pelo violonista paulista Adailson Araújo. No domingo, a dupla apresentará um repertório original e transcrições de obras diversas para violino e violão. O repertório permeia a valorização e pesquisa da música popular e brasileira, sem abandonar o tradicional consagrado para essa formação.

Quinta, 21 de Janeiro, 15h

Os Três Pinheiros

Com elementos lúdicos e de forma dinâmica, o público virtual do Museu e Auditório conhecerá lendas da tradição da Serra da Mantiqueira. As estórias e contos são transmitidos de geração em geração e representam uma importante ferramenta para compartilhamento e manutenção de tradições regionais, perpetuando seu legado cultural e contribuindo para a identificação e apropriação de identidades locais, pelo reconhecimento das origens de seu modo de pensar, sentir e agir.

Sábado, 23 de Janeiro, 15h

Grupo Ziriguidum Apresenta Ciranda de Histórias

Nessa “ciranda”, o público é convidado a desfrutar do prazer da leitura, vivenciar as narrações da cultura oral, o encontro com grandes autores, as Rodas de Verso, as Cantigas e Brincadeiras da Cultura Tradicional da Infância. Despertando o gosto pela leitura, brincando com as histórias, cantando o nosso Brasil, o Grupo Ziriguidum, formado por Fabiana Fonseca, Marília Maia e Rodrigo de Carlis, inclui todos numa experiência que ressignifica a misteriosa relação entre o humano e universo imaginário.

A pesquisa do universo da cultura tradicional da infância se faz constante na trajetória do Grupo Ziriguidum que apresentará a atividade “Bora Brincar?”. O brincar, a musicalidade da infância e as memórias brincantes são base para a construção desse espetáculo musical dedicado especialmente à valorização da cultura da infância.

Nesse novo trabalho, parte do Projeto “Ô de Casa– memórias, brincadeiras e folias” contemplado pelo Edital de Linguagens Artísticas do FMAPC Fundo Municipal de Apoio às Políticas Culturais da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, o grupo visitou Gilce, uma mestra brincante, Pindamonhangabense de coração, que está sempre cantarolando bonitas melodias que viveu em sua infância em São Luís, Maranhão (MA).

