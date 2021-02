Empresa de Campos do Jordão vence Reality Show e leva R$ 1 milhão em investimento

MemoCash uma empresa de Campos do Jordão, venceu o reality show “Batalha de Startups”, faturando o valor de R$ 1 milhão em aceleração.

Liderada por Vitor Fonseca, a MemoCash participa da disputa realizada pelo programa veiculado na Record News, e venceu na categoria FinTech – desenvolvendo produtos digitais que tem a tecnologia como diferencial – a empresa também garantiu sua vaga nas quartas de final geral do programa.

O projeto que levou a premiação criou uma maquininha de cartão, que além de receber os valores de venda, também é capaz de fornecer uma série de ferramentas para o empreendedor. Como cadastro de produtos, clientes, controle de estoque e fluxo de caixa. Além disso, o sistema também tem comunicação direta com o contador, emite nota fiscal eletrônica e oferece frente de caixa móvel.

A disputa do reality ainda continua acontecendo. Além da empresa de Campos do Jordão também participam as startups FemTech, AgroTech, RetailTech, BlockTech, SportsTech, EduTech e HeathTech.

Nesta nova meta, a empresa vencedora vai levar ainda um bônus em mídia, no valor adicional de R$ 1 milhão.

“Muitas portas foram importantes, porém, a energia de poder demonstrar conhecimento e entender que tudo precisa ser aprimorado constantemente é o melhor aprendizado que tivemos”. Afirma Vitor.

Para o CEO da MemoPay, o aprendizado adquirido com os mentores da equipe Batalha das Startups foi importante para traçar os objetivos dos próximos 5 anos e a validar o projeto que teve início em 2016. E todo este conhecimento será levado a mais empreendedores que poderão compartilhar o serviço.

Vitor afirma ainda que o reality show abre a porta para projetos ainda maiores. O CEO afirma que o prêmio também vai acelerar a captação de novos franqueados e que o negócio deve chegar a todos os estados ainda em 2021, oferecendo o aprimoramento de pequenas e médias empresas com as tecnologias desenvolvidas pela MemoCash.

“Ter fé em algo independente da crença religiosa, etnia, gênero ou grau de estudo é algo indiscutível. Precisamos edificar crenças comuns e nos tornarmos cidadãos trabalhadores, honrados e honestos. Sempre digo a quem está ao meu redor que somos fruto de nossos pensamentos e atitudes”. Afirma Vitor Fonseca.