Festival de Curta de Campos do Jordão abre inscrições para filmes de todo Brasil

Os filmes de curta metragem voltam a ter destaque entre as paisagens da montanha.

Estão abertas as inscrições para produtores interessados em participar do Festival Digital Curta Campos do Jordão.

O evento acontecerá totalmente online entre 21 e 28 de abril de 2021, recebendo filmes de todo Brasil.

Os filmes vencedores receberão prêmios em dinheiro da ordem de R$ 3.000,00, além do troféu. No total, a premiação atingirá a casa dos R$ 30.000,00.

As produções regionais também terão seu espaço no festival.

Um dos destaques é o Prêmio Regional para o Melhor Curta produzido na Mantiqueira, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, tanto para os eleitos pelo Júri Oficial quanto pelo Júri Popular.

O Prêmio Araucária de Cinema vai ser concedido pelo voto popular ao melhor curta regional e ao melhor curta nacional, e pelo Júri Oficial do festival ao melhor curta nacional nas categorias: ficção, documentário, animação, experimental e infantil, além de eleger também o melhor curta regional, melhor roteiro original e melhor direção.

Também está previsto para a programação uma Sessão Especial, que será exibida para as pessoas atendidas pela APAE de Campos do Jordão.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de fevereiro de 2021 no site do festival:

www.festivaldigitalcurtacj.com.br

Jurados

O Evento contará com o Júri Popular, que fará votação online, e vai escolher Melhor Curta Nacional e o Melhor Curta Regional.

O júri oficial também vai eleger o Melhor Curta Regional e ainda será responsável pela premiação dos melhores curtas nacionais nas categorias.

Oficinas de audiovisual

A programação do Festival conta ainda com realização de três Oficinas de Formação na área do audiovisual (gratuito e online), abertas a todos os interessados.

As oficinas serão ministradas por renomados profissionais brasileiros, como o cineasta Jeferson De, a roteirista e produtora Cristiane Arenas e o diretor e professor de cinema Ralph Friedericks.

O Festival

O Festival Digital Curta Campos do Jordão (FDCCJ) é realizado pelo Cineclube Araucária com recursos provenientes da Lei Aldir Blanc, sendo uma das propostas selecionadas pelo Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Conta ainda com o apoio da Prefeitura de Campos do Jordão, através de sua Secretaria de Valorização da Cultura, e do Convention Bureau de Campos do Jordão e Região.

O FDCCJ tem como objetivo estimular a criatividade, promover a revelação de novos talentos na área da produção audiovisual e a busca de novos horizontes profissionais, sobretudo entre os jovens residentes na cidade de Campos do Jordão e Municípios que fazem parte da Região da Mantiqueira e Vale do Paraíba, através da produção independente de filmes de curta metragem a partir da participação no processo de formação na área do audiovisual.

10 anos do Cineclube Araucária

No dia 26 de março de 2011, no restaurante Sabor da Província, em Campos do Jordão, SP, aconteceu a Assembleia de Fundação do Cineclube Araucária. Nos 10 anos que se seguiram, o Cineclube promoveu diversas atividades e projetos linkando o cinema com outras artes: Mostras Temáticas de Cinema, CineMúsica, Cine Literatura, exposições, lançamentos de filmes, oficinas profissionalizantes, encontros, palestras, workshops, produção de dezenas de curtas metragens, Festival Curta Campos do Jordão (seis edições) e Cinema Peregrino (este último, criado em 2019 para exibir gratuitamente os filmes vencedores do FCCJ nas associações de bairros da periferia da cidade e em outros municípios da região). Em 2020, por conta da pandemia que se espalhou pelo planeta, foi instituído o programa Cineclube Online que disponibiliza clássicos da filmografia universal pelo YouTube em sessões gratuitas seguidas de debates também online. Em 2021, o Festival Digital Curta Campos do Jordão vem para celebrar os 10 anos de existência da Associação Cultural Cineclube Araucária de Campos do Jordão.