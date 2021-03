Saiba como o Colégio Objetivo de Campos do Jordão está enfrentando os desafios da educação nesta pandemia do covid-19

O Brasil e o mundo vem sofrendo impactos sem precedentes por conta da pandemia do covid-19, praticamente todas as áreas estão sendo afetadas, e talvez a área da educação seja uma das mais afetadas.

Diversas escolas fecharam as portas em todo o Brasil, de acordo com o banco mundial, mais de 1,5 bilhão de alunos ficaram sem estudos presenciais no mundo todo. Por conta desse cenário, diversas escolas tiveram que buscar saídas para enfrentamento da situação, afim de continuar as atividades.

Em Campos do Jordão, o Colégio Objetivo vem avançando bastante com o uso de um sistema de EAD (Educação a Distância) para possibilitar que seus alunos tenham acesso as aulas, com menor impacto em época de pandemia.

Cerca de mais de 300 alunos acessam ao sistema diariamente, que além de ter que suportar a demanda dos acessos, precisa oferecer interatividade e qualidade durante as aulas online.

De acordo com a direção da escola, além do investimento realizado em infra-estrutura, equipamentos e conexões, o colégio contratou um técnico que fica disponível fulltime, para atender as ocorrências e ainda buscar maior eficiência e qualidade na transmissão das aulas.

Assista a transmissão que fizemos com exclusividade diretamente no Colégio Objetivo de Campos do Jordão, para mostrar como eles estão enfrentando esse desafio de realizar as aulas por meio de transmissões online aos seus alunos.