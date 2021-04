Campos do Jordão avança para a fase vermelha após anúncio do Governo de São Paulo

Em coletiva de imprensa realizada nessa última sexta-feira(9), o vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, anuncia avanço da fase emergencial do plano São Paulo, para a fase vermelha que deverá ir de 12 a 18 de Abril de 2021.

Nesta fase somente serviços essenciais podem funcionar, de acordo com as regras vigentes segue as restrições ao atendimento presencial de todos os serviços não essenciais, sendo que algumas regras da fase emergencial foram incorporadas, seguindo o toque de recolher das 20h-5h e reforço da fiscalização, recomendação de escalonamento na entrada e saída da indústria, serviços e comércio, obrigatoriedade de tele-trabalho para todas as atividades administrativas, proibição de celebração religiosas coletivas.

As maiores mudanças, seguem na permissão de realização de campeonatos esportivos profissionais após as 20h, com testagem e protocolos sanitários rígidos, permissão de retirada de produtos para shoppings, comércio, restaurantes e outras atividades, comércio de material para construção volta a ter permissão de atendimento presencial.

A medida foi tomada mediante ao número que reduziram após as medidas adotadas na fase emergencial. Novas medidas podem ser tomadas por decreto municipal delegado pela Prefeitura Municipal de Campos do Jordão.

Turismo em Campos do Jordão

A princípio os hotéis e pousadas permanecem funcionando em Campos do Jordão. Os parques ficam fechados. Restaurantes, shopping, lojas podem funcionar por delivery (entrega), drive thru (compra sem sair do carro) e agora take away (retirada no local).