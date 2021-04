Campos do Jordão e todo o Estado de São Paulo avançam para fase de transição

A próxima atualização significativa do Plano São Paulo deverá acontecer no dia 30 de Abril, um dia antes do feriado do dia do trabalhador.

Como fica Campos do Jordão?

Enfrentando dificuldades econômicas por conta da situação atual, a cidade irá ficar mais um feriado, agora o feriado de Tiradentes, com grande parte do trade turístico sem funcionar na sua totalidade, agravando ainda mais a situação da economia local.

Vale ressaltar que aqueles que desejarem visitar a cidade, os hotéis e pousadas estão funcionando normalmente, restaurantes seguem oferecendo serviços de delivery, drive thru e take away até o dia 24 de abril. Já com a atualização do Plano São Paulo para a fase de transição, a cidade contará com mais estabelecimentos abertos e a partir do dia 24 de Abril os tradicionais parques e museus poderão abrir, seguindo devidamente os protocolos sanitários.

PREFEITURA

Após o anúncio, a Prefeitura de Municipal de Campos do Jordão, por meio da assessoria de imprensa, informa as regras válidas para a cidade, que são regulamentadas por decreto municipal. No Plano São Paulo, cada município pode endurecer a quarentena além do preconizado pelo estado, mas não afrouxá-la.

Até a publicação desta reportagem, a Administração ainda não havia informado como o prefeito Marcelo Padovan (PSDB) deverá manter as regras em Campos do Jordão.