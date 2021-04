Campos do Jordão mantém vacinação contra a Covid-19 neste feriado de 21 de abril

Em Campos do Jordão, mesmo no feriado, a Prefeitura manteve a vacinação e ampliou os locais. Além do Centro de Convivência do Idoso (CCI) Wilma Jundi Dubuiex, Sala de Vacina e Posto de Saúde da Vila Albertina, a vacinação acontecerá também no Caps e na Unidade de Saúde da Vila Suíça.

O mesmo sistema acontecerá no sábado, dia 24 e também no dia 29 de Abril quando começa a vacinação para quem tem entre 63 e 64 anos, sempre das 8h às 17h.

Os que tem 65 e 66 anos serão vacinados nesta quarta(21). A Secretaria Municipal de Saúde já agendou cerca de 500 pessoas desta faixa etária para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde informa ainda que continua acontecendo o agendamento para a vacinação dos moradores com 63 e 64 anos.

Até a tarde desta terça-feira 8.405 doses de vacina foram aplicadas. 5860 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Campos do Jordão. Outras 2.545 já receberam também a segunda dose.

Faça o seu agendamento



Se você está nas faixa etárias prioritárias deve fazer o agendamento para aplicação da primeira dose através do Call Center pelo telefone 3800 0170, ramal 6, de segunda à sexta, das 8h às 19h.

Documentos necessários

No dia e horário da vacinação é obrigatória a apresentação de Documento de Identidade com foto, CPF e cartão do SUS, caso a pessoa já possua.

Locais de Vacinação



Caps: Av Tassaburo Yamaguchi, S/N Bairro: Vila Matilde

CCI – Avenida Frei Orestes Girardi 105 – Fracalanza

Sala de Vacina Central – Rua Brigadeiro Jordão, 217 – Abernéssia

Esf Vila Albertina -Av:Tassaburo Yamaguchi, 1221

Esf Vila Suíça – Rua: Inácio Caetano, 905.

Horário de Vacinação das 8h às 17h.



Portadores de doenças reumáticas imunomediadas; pacientes oncológicos, transplantados e demais pacientes imunossuprimidos devem apresentar carta do médico autorizando a vacinação