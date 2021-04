Campos do Jordão promove atividades virtuais para comemorar seus 147 anos

A pandemia do novo coronavírus tem deixado várias marcas no cotidiano. Um dos setores afetados, por exemplo, é a cultura. A Secretaria de Valorização da Cultura uniu, neste ano, a vontade de festejar o aniversário, com uma ajuda aos artistas que ficaram impossibilitados de trabalhar. Seis projetos foram selecionados pelo comitê gestor em edital lançado no início do mês. Cada um receberá mil reais e terá o seu trabalho destacado na programação de aniversário.

Na quinta-feira, dia 29 de Abril, quando a cidade completa 147 anos, desde as 8h da manhã, as redes sociais da Prefeitura e o seu canal no Youtube estarão recheados de atrações para comemorar virtualmente o aniversário da cidade e fazer uma grande festa.

Aos artistas locais, somaram-se outras iniciativas. Às 20h, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP), parceira da cidade e gestora do Festival de Inverno de Campos do Jordão, participa da programação com a transmissão do Concerto da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e Coro da OSESP, relembrando o concerto de abertura do Festival no ano de 2015, com a execução de “Os Planetas”, de Gustav Holst (1874-1934), sob a regência de Marin Alsop.

Abre a programação o vídeo de iniciativa do Parque Capivari, que convidou os jordanenses a cantarem o hino de Campos do Jordão com a regência de Thaís Chagas.

As 9h, quando as escolas municipais farão comemorações também virtuais reunindo alunos, famílias e professores, a Prefeitura exibe um vídeo feito pela Secretaria que buscou demonstrar o que a cidade significa para cada um.

Confira a programação completa:

08h – “Hino de Campos do Jordão em Nossas Vozes”, Parque Capivari, regência Thaís Chagas

09h- “Campos do Jordão, para mim é…”, Escolas Municipais de Campos do Jordão

11h – “Duetos do Clássico ao Popular” (musica), Dueto Adágio

13h – “Outros Olhos” (dança), Expressão em Movimento

14h – “Viagens através das formas, cores, sons e cheiros de Campos do Jordão” (artes visuais), Vittorio Mogetta

16h – “Aniversário de Campos do Jordão” (audiovisual), Álvaro Henrique

18h – “Juventude Jordanense” (cultura urbana), Coletivo Novo Milênio

19h – “Falando em Campos do Jordão” (teatro), Fre Carey

20h – Concerto da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e Coro da OSESP, saudação a Campos do Jordão pelo músico, escritor e diretor artístico do Festival de Inverno, Arthur Nestrovski, seguido do concerto de abertura do Festival no ano de 2015, com a execução de “Os Planetas”, de Gustav Holst (1874-1934), sob a regência de Marin Alsop (gravado em 04 de julho de 2015 no Auditório Claudio Santoro).

Todos os vídeos continuarão a disposição depois da estreia nos canais oficiais.

Serviço:

Comemoração dos 147 anos de Campos do Jordão

Data: 29 de Abril de 2021

Horário: das 8h às 20h

onde assistir:

https://www.youtube.com/prefeituradecamposdojordao

https://www.facebook.com/prefeituracamposdojordao