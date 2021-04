Conheça o Mirante do Castelo em Campos do Jordão

O Mirante do Castelo vem se tornando um dos lugares mais fotografáveis de Campos do Jordão. O mirante, está localizando na Região do Alto do Capivari, para chegar ao mirante estando em vila capivari, podemos ir sentido ao Bairro do Vila Inglesa seguindo as placas indicativas Pico do Itapeva e Alto do Capivari ou também como alternativa, seguir direto pelo Capivari sentido Alto de Capivari, ambos os caminhos leva aproximadamente uns 10 a 15 minutinhos de carro.

Chegando ao local a imagem impressiona não só pela vista exuberante, como também pelas construções encravadas entre as montanhas e matas magníficas da região.

O Local em si não tem uma estrutura adequada para estacionar, então vale a atenção, pois carros sobem e descem a todo momento.

A Imagem mais imponente e que dá o nome ao Mirante é do Flat Hotel Home Green Home, uma construção em estilo normanda com um formato de Castelo, e que oferece acomodações confortáveis e uma vista panorâmica é possível ainda ver outras duas construções, uma que fica a esquerda do Castelo, é o Antigo Hotel Mont Blanc, que um dia já foi o hotel mais famoso da cidade e atualmente é tido como hotel mal assombrado e a direta temos um Quatre Saison residence um sofisticado e aconchegante complexo residencial, ideal para quem procura conforto, qualidade e segurança.

