Este sábado, 1º de Maio, será dia de festa no Hotel Toriba, em Campos do Jordão!

A partir das 16 horas, no Solarium do hotel, área cercada pela exuberante natureza da Mantiqueira, o tradicional recital lírico de todos os sábado terá como atração a soprano Jéssica Leão, com participação especial do barítono Rodolfo Giugliani, que está em período de residência artística no Toriba.

Simultaneamente, durante a apresentação vai acontecer o lançamento oficial do projeto Bailarinas de Campos do Jordão. Intercalados com os números musicais, serão apresentadas oito coreografias, cada uma delas dançada por diferentes bailarinas do Vanessa Ballet.

O projeto Bailarinas de Campos do Jordão foi criado por Vanessa Elias, diretora artística da eacademia de dança Vanessa Ballet, em parceria com a AMECampos e com o Hotel Toriba. O projeto está oferecendo vagas gratuitas de dança para meninas, alunas de escolas públicas da cidade, cursando do primeiro ao nono ano. Segundo Vanessa, “único requisito é amar o ballet!”. As meninas terão duas aulas por semana, com início já na próxima semana, em 4 de Maio.

Além do Toriba, o projeto Bailarinas de Campos do Jordão tem também como “padrinhos” o Tarundu e o Parque da Cerveja. A expectativa é que com a adesão de novos pasdrinhos o projeto venha a atender 400 meninas!