Festival Digital Curta Campos do Jordão de Cinema Começa Nesta Quarta (21)

O Cineclube Araucária não só trouxe o cinema de volta para Campos do Jordão, como costuma dizer um dos seus slogans, mas fez muito mais: transformou a cidade em uma das referências na realização de eventos cinematográficos no Brasil, com a realização do já consagrado Festival Curta Campos do Jordão.

Agora, em tempos de pandemia, o Cineclube inovou e lançou o Festival Digital Curta Campos do Jordão, que começa nesta quarta-feira, dia 21 de abril, e vai até o dia 28.

Foram mais de quinhentos trabalhos inscritos provenientes de todos os Estados brasileiros. Agora, 89 curtas selecionados foram divididos em Ficção, Experimental, Animação, Documentário, Regional e Infantil, que ficarão disponíveis durante a realização do evento na página do Festival.

Na abertura, o premiado diretor Jeferson De apresenta o longa “Quando a Morte Socorre a Vida”. Além da equipe de curadores especializados, o festival presta ainda uma homenagem à atriz e diretora brasileira Helena Ignez no dia do encerramento.

É imperdível!

No mês de aniversário de Campos do Jordão, o Cineclube estende o tapete vermelho para que todos possamos conferir, e de graça, o que há de melhor na produção cinematográfica brasileira.

Confira a programação no link do Festival e vamos começar a comemorar o aniversário de nossa querida Cidade com esse grande presente que os amigos do Cineclube Araucária nos oferecem!



https://www.festivaldigitalcurtacj.com.br

O Festival Digital Curta Campos do Jordão conta com o apoio do Campos do Jordão e Região Convention e Visitors Bureau, Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa de São Paulo, Secretaria Especial da Cultura (Ministério do Turismo) e Prefeitura de Campos do Jordão, por meio da Secretaria Municipal de Valorização da Cultura.