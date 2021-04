Frio definitivamente chega à Campos do Jordão, relógios marcam 0ºC

No amanhecer deste domingo, 25 de abril de 2021, os relógios em Campos do Jordão chegaram a registrar 0ºC. Definitivamente podemos dizer que o frio chega de vez à Campos do Jordão nesse ano de 2021, os últimos 2 dias foram marcados com a cidade registrando as temperaturas mais baixas do ano.

Com praticamente todo o comércio aberto, podendo funcionar inclusive os restaurantes, parques, clubes, museus, academias, vem aumentando a procura dos turistas pela cidade, que com a chegada do frio tende a se intensificar.

Nesse fim de semana de 23 a 24 de abril, muitos turistas aproveitaram para visitar Campos do Jordão em busca de refúgio, tranquilidade, da boa gastronomia, lazer, descontração, para matar a saudade da cidade e aproveitar o clima que faz de Campos uma referência mundial.