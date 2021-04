Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro reabrem no próximo sábado (24)

O Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, instituições da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, do Governo do Estado de São Paulo, geridas pela ACAM Portinari, comunicam que voltarão a funcionar presencialmente a partir do próximo sábado (24).

A medida acontece pela inserção do Estado de São Paulo na fase de transição do Plano SP, que possibilita o retorno seguro e gradativo das atividades presenciais, com 25% da capacidade de ocupação.

De terça a domingo, o espaço cultural estará aberto das 11h às 16h, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária para seus funcionários e visitantes. Às segundas-feiras, o Museu é fechado para manutenção e limpeza.

As atividades educativas e culturais e o tour virtual também estão disponíveis de forma on-line pelas redes sociais e site (https://www.museufelicialeirner.org.br/culturaemcasa).