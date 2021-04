Parque Capivari comemora os 147 anos de Campos do Jordão com descontos de 50% para moradores da cidade

Promoção deve incrementar doações de produtos de higiene e limpeza para a 1ª Semana Solidária do parque

O Parque Capivari comemora os 147 anos de Campos do Jordão oferecendo um presente aos moradores da cidade nesta quinta-feira (29): 50% de desconto nos ingressos para o Teleférico, Roda Gigante e Pedalinho (Americano e Caravela). Para aproveitar o feriado municipal e a promoção, o morador deve apresentar comprovante de residência ou Título de Eleitor na compra dos ingressos.

A expectativa é que a promoção atraia muitos visitantes para o parque neste feriado e incremente a arrecadação de produtos de higiene e limpeza da 1ª. Semana Solidária Parque Capivari, para atender às necessidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Campos do Jordão. A arrecadação, que acontece das 10h às 19h, termina no próximo domingo (2 de maio).

“Vamos comemorar o aniversário da cidade presenteando os moradores, mas também pedimos neste momento a solidariedade de todos para que a 1ª Semana Solidária seja um sucesso”, diz Jose Roberto Scheller Junior, presidente da Eco Jordão, concessionária que administra o parque.

O ponto de coleta da campanha é o estacionamento do parque ao lado da Estação da Estrada de Ferro de Campos do Jordão. Quem for de carro, poderá deixar os produtos no drive thru. A APAE de Campos do Jordão necessita, prioritariamente, de Álcool Gel 70°, sabonete líquido, sabonete em barra, pasta de dente, papel higiênico, água sanitária e sabão em pó, mas qualquer doação é bem-vinda neste momento.

SERVIÇO

Parque Capivari

Endereço: Rua Engenheiro Diogo José de Carvalho, 1291

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/parquecapivari

Instagram: https://www.instagram.com/parquecapivari