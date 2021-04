Restaurantes, Parques e Museus Reabrem em Campos do Jordão

Seguindo as regras definidas pelo Plano São Paulo, a partir do próximo Sábado(24), o setor de serviços poderá passar a oferecer atendimento presencial, e com isso, os restaurantes, parques, clubes e museus em Campos do Jordão reabrem ao público, vale ressaltar que todos os setores autorizados a retomar as atividades deverão operar com limite máximo de 25% da capacidade de ocupação e terão de aplicar protocolos sanitários rigorosos em seus estabelecimentos.

A fase de transição, a qual se encontra todo o estado de São Paulo deverá ir até o dia 30 de abril de 2021, quando será feita uma nova avaliação pelo governo. Importante destacar que, durante a Fase de Transição, a função bar continua proibida nos estabelecimentos comerciais autorizados a abrirem, como restaurantes e similares.

Frio e Gastronomia em Campos do Jordão

Com o outono, a cidade passa a ganhar um colorido diferente, a temperatura começa a cair e Campos do Jordão vai se preparando para o frio. A Cidade que sempre se destacou pelo seu clima e belezas naturais, vem ganhando também reconhecimento pela sua gastronomia de altíssima qualidade e variedade. São inúmeras as opções, selecionamos algumas delas para você que quer aproveitar o melhor da cidade, confira:

– Festival Della Pasta: Restorante Italiano localizado em Vila Capivari, o restaurante propõe uma viagem pela Itália por meio da degustação de massas deliciosas, sem dúvida uma excelente opção para os amantes da Cozinha Italiana.

– Forneria Campos: considerado um pedacinho da Itália em plena Serra da Mantiqueira, o restaurante traz a culinária italiana que fica ainda mais saborosa unida ao charme de Campos. Sob o comando da Chef Lu Benedicto, formada na renomada Escola Mausi Sebess, onde foi premiada, iniciando sua carreira profissional na Pasteleria Mey Hofmann, sediada em Barcelona, reconhecida com uma estrela Michelin.

– Mercearia Campos: Destino certo da boa comida, ambiente agradável e descontraído. Cardápio variado e ótimos drinks. O restaurante está na melhor localização do centrinho turístico em Vila Capivari e nesse ano de 2021 completa 20 anos colecionando história em Campos do Jordão.

– Villa Di Phoenix: um dos restaurantes mais tradicionais da cidade, frequentado por grandes estrelas da tv e da música e que hoje está sob comando da Chef Rafaella Sandri, que vem sendo presença constante no programa Melhor da Tarde da Tv Bandeirantes por seus dotes culinários, além de já ter trabalhado com Alex Atala no Dom.

– Safari Restaurante e Bar: No coração do Capivari, onde tudo acontece em Campos do Jordão, um local criado com exclusividade para aqueles que apreciam boa culinária acompanhada de um visual maravilhoso.

– Alquimia Restaurante: Vegano, com ambiente amplo e aconchegante o restaurante recebe você para experiência gastronômica que reverencia o bem estar e a sustentabilidade.

– Officina de Carnes By Bassi: um lugar para comer bem unindo o churrasco brasileiro ao barbecue do sul dos Estado Unidos. Com cortes e cervejas especiais, o espaço é localizado na praça do Capivari em frente a concha acústica que recebe o Festival de Inverno. O comando é do mestre Churrasqueiro e especialista em carnes Cesar Vincenzi, que trabalhou mais de 10 anos ao lado de Marcos Bassi e participou de várias edições do evento Churrascada.

Não deixe de visitar, conhecer e se deliciar. Os endereços são:

Festival Della Pasta

Avenida José Manoel Gonçalves, 160 – Capivari

Reservas: (12)3663-7300

Forneria Campos

Rua Djalma Forjaz, 71 – Capivari

Reservas: (11)98303-2211

Mercearia Campos

Rua Djalma Forjaz, 25 – Capivari

Reservas: (12)3663-6464

Villa Di Phoenix

Rua Djalma Forjaz, 89 – Capivari

Reservas: (13) 99200-5405

Safari Restaurante e Bar

Rua Djalma Forjaz, 139 – Capivari

Reservas: (12)3663-3087

Alquimia Restaurante

Av. Mario Otoni Rezende, 160 – Capivari

Reservas: (12)3669-8000

Officina Di Carne

Conjunto Pedro Paulo, 45 – Praça Capivari

Reservas: (13)99200-5405