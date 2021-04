Veja como foi o Feriado da Páscoa 2021 em Campos do Jordão

O feriado da Páscoa sem dúvida é um dos mais importantes para Campos do Jordão porém, infelizmente pelo segundo ano consecutivo em função da pandemia, a cidade permaneceu somente com o comércio essencial funcionando.

Lojas, shoppings, restaurantes, bares, parques, todo comércio tido como não essencial ficaram impossibilitados de funcionar com suas portas abertas, apenas alguns por meio de delivery ou drive thru.

Foram poucos os turistas que subiram a serra em direção a Campos do Jordão, muitos dos que vieram, já possuem casa na cidade, ou tinham reservas nos hotéis e pousadas, pois o setor hoteleiro é considerado comércio essencial de acordo com o plano São Paulo, visitaram também a estância, os turistas de um dia.

Nesse ano de 2021, os empresários locais novamente amargaram prejuízos incalculáveis o que pode deixar a situação econômica em Campos do Jordão ainda mais difícil.

Tendo o turismo como mola propulsora e principal fonte de emprego e renda na cidade, Campos do Jordão vem sofrendo grandes impactos na sua economia, com o decreto da fase emergencial prorrogado até o dia 11 de Abril de 2021, reduziu bastante a procura de turistas pela cidade.

A expectativa é pelo pronunciamento do Governo do Estado de São Paulo, que nessa semana deverá apresentar informações sobre como irá ficar as regiões após as medidas de restrições adotadas para enfrentamento do covid-19.

Para que nossos seguidores pudessem ver como estava a cidade durante o feriado prolongado, realizamos diversas lives, entre os dias 01 de Abril à 04 de Abril de 2021, transmitindo imagens dos bairros de Vila Capivari, Portal de Entrada, Alto do Lajeado, Mirante do Castelo e Ducha de Prata.