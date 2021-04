Veja o Cronograma de Vacinação para o Mês de Abril 2021 em Campos do Jordão

A vacina será aplicada a partir do dia 14. Idosos com 65 e 66 anos podem fazer o agendamento a partir do dia 12, para imunização no dia 21 de abril. A Prefeitura de Campos do Jordão vai acompanhar o cronograma de vacinação do Estado.

O objetivo é iniciar a vacinação de pessoas de 67 anos, no próximo dia 14. Uma semana depois, no dia 21, outras 760 mil pessoas com 65 e 66 anos poderão receber a primeira dose.

Em Campos do Jordão já foram vacinadas até esta quarta-feira, 10% da população. São 5.052 pessoas, sendo que deste montante 1.568 pessoas receberam já a segunda dose. Ao todo foram aplicadas 6.620 doses da vacina.

A vacinação dos profissionais que trabalham na Educação, com 47 ou mais, será realizada à partir do dia 12, na sede da Secretaria de Educação. Todas as pessoas que integram os públicos da campanha podem acessar o site Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br ) para confirmar o pré-cadastro.

Mas a aplicação de vacinas deve ser agendada pelo telefone:

☎️ 3800 0170 ramal 6, de segunda a sexta, das 08 às 19h

Campanha de imunização organizada e eficiente