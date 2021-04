Viagem no Inverno? veja o que não pode faltar na sua mala

O planejamento de uma viagem no inverno requer alguns cuidados, principalmente, acerca de objetos que não podem faltar na sua mala.

O inverno é uma das épocas mais gostosas para viajar, experimentar novas gastronomias, esportes radicais e passeios para toda a família.

Portanto, para se preparar da melhor forma para aproveitar sua viagem de inverno, preparamos algumas dicas do que não pode faltar na sua bagagem.

Viagem no inverno: O que não pode faltar na sua mala

A primeira dica para uma ótima viagem no inverno é verificar a previsão do tempo do seu destino, de modo que, possa avaliar o quanto o frio influencia na organização da sua mala.

O clima brasileiro, por exemplo, é tropical, mas algumas cidades do sul apresentam uma queda de temperatura durante o inverno, semelhante a outros países.

Mesmo estando no outono em Campos do Jordão, a cidade já está em um clima mais friozinho, recebendo turistas e adotando todas as medidas restritivas de combate a disseminação do coronavírus.

Sendo assim, mesmo em épocas onde o frio não é tão severo, será preciso montar uma mala bem organizada, com roupas e acessórios indispensáveis para a sua viagem.

Roupas de inverno

A ideia de escolher roupas de inverno parece óbvia, porém, não estamos falando em encher a mala de casacos e calças, mas sim, de organizar a sua bagagem com as peças corretas.

Diante disso, comece escolhendo um bom casaco para se proteger do frio, podendo ser os modelos como as jaquetas corta vento, sobretudo e até as peças de couro. Não se esqueça das blusas e camisetas, prefira modelos de malha, bem como, reserve um look para sair a noite.

Separe também pelo menos duas calças para usar durante a viagem, optando por modelos mais quentinhos como jeans e moletom. Caso esteja previsto para cair a temperatura, leve uma meia calça junto na sua mala.

Tipos de calçados para viagem no inverno

Se você vai viajar para conhecer pontos turísticos e passeios radicais, escolha calçados mais confortáveis para a sua viagem de inverno.

Os tênis são opções mais acessíveis e combinam com diversos tipos de looks. Mas você pode escolher até dois pares de sapato para a sua viagem, como, por exemplo, as botas que protegem do frio e favorecem um visual mais elegante.

Acessórios pessoais

Para sua viagem ficar completa não esqueça dos acessórios como luvas, gorros, cachecóis e óculos de sol. Este último ajuda a proteger do frio, inclusive é item indispensável, como o protetor solar.

Portanto, no inverno também será necessário tirar os óculos da gaveta, consertar os que estiverem quebrados para aproveitar melhor a sua viagem. A melhor maneira para reparar objetos como os óculos, é usando uma cola específica, que permite uma colagem rápida e sem deixar marcas no acessório.

Produtos de cuidados e remédios

Outros itens que não podem faltar na sua mala para viagem no inverno são os produtos de cuidado com a pele, como os hidratantes corporais, protetores solares e labiais.

Não se esqueça de levar uma malinha com kit de remédios essenciais, como analgésicos, soro fisiológico e antigripais. Se preferir, leve outros produtos como esparadrapo, curativo adesivo e gaze para emergências.