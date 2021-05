Walking Tour Especial Aniversário de Campos do Jordão 147 anos

Nesta última quinta-feira (29), a cidade de Campos do Jordão completou 147 anos, com objetivo de registrar essa data especial, realizamos um Walking Tour Especial percorrendo dois bairros históricos da cidade. Saímos do bairro de Vila Jaguaribe, o primeiro da cidade e na sequência fomos até ao bairro de Vila Abernéssia.

A transmissão foi realizada na página de Campos do Jordão no Facebook (www.facebook.com/camposdojordao), que atualmente conta com mais de 300.000 seguidores. A transmissão teve início no marco zero da cidade, onde se encontra um monumento trazendo a data de fundação da cidade: 29 de Abril de 1874 por Matheus da Costa Pinto.

De nacionalidade portuguesa, Matheus da Costa Pinto, por volta do ano de 1874, adquiriu uma grande quantidade de terras, na região do Baú e do Imbiri. Em pouco tempo foi erguida uma pensão destinada a dar abrigo e pouso aos negociadores de gado, campeiros e forasteiros.

O povoado foi se desenvolvendo aos poucos, Matheus da Costa Pinto anos depois vendeu as terras para ao Dr. Domingos José Nogueira Jaguaribe Filho que empenhou grande energia para acelerar o desenvolvimento do povoado, transformando-a na vila velha, que mais tarde foi denominada de Vila Jaguaribe em homenagem ao Dr. Domingos.

Durante nosso passeio, fomos caminhando pelas calçadas da Av. Dr. Januário Miráglia em direção ao bairro de Vila Abernéssia, que no passado era conhecida como Vila Nova, até que o escocês Robert John Reid sugeriu que a Vila recebesse o nome de Vila Abernéssia, mesmo nome de sua Chácara que ficava localizada na atual Vila Britânia.

Assista nossa transmissão abaixo e faça uma lindo passeio por Campos do Jordão.

» https://www.youtube.com/watch?v=taAIan3cz30