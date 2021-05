Campos do Jordão amanhece com tempo nublado na manhã desse domingo (16)

De acordo com as previsões meteorológicas a previsão do tempo para a região era de um fim de semana chuvoso, aliado bom baixas temperaturas, todo esse cenário fez com que muitas turistas subissem a serra em direção a Campos do Jordão, que nesse domingo, 16 de maio de 2021 amanheceu com tempo nublado, e relógios registrando 7ºC.

Com frio e fase de transição, a cidade vem registrando grande movimento de turistas a ponto de faltar vagas na rede hoteleira de Campos do Jordão. A expectativa é de que mantendo a fase de transição a cidade continue registrando uma grande procura pelos turistas que buscam se refugiar na montanha no clima de inverno que aos poucos vai chegando.

É importante a atenção redobrada, para os que forem utilizar a rodovia que liga a Campos do Jordão durante esses dias de chuva e nevoeiro, já que a pista além de ficar mais escorregadia, tende a apresentar baixos níveis de visibilidade.