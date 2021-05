Campos do Jordão volta a registrar baixas temperaturas neste Sábado

Com a chegada de uma frente fria no fim do mês de abril, muitas cidades da região sul e sudeste registraram temperaturas mais baixas, neste sábado (1) feriado do dia do Trabalho a cidade de Campos do Jordão registrou umas das temperaturas mais frias do ano, os termômetros dos relógios da cidade chegaram a registrar 0ºC na manhã deste sábado.

Essa é a segunda vez que conseguimos registrar imagens das baixas temperaturas em Campos do Jordão, que sem dúvida faz com que a cidade fique ainda mais encantadora. Com uma maior flexibilização do Plano de São Paulo a tendência é que aumente a procura pela cidade, já que é muito comum durante o mês de maio, a cidade registrar temperaturas mais baixas.